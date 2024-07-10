اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يوليو 2024 12:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع كفاءة طريق دار السلام الزراعى الشرقى فى سوهاج ضمن "حياة كريمة".. صور

الأربعاء، 10 يوليو 2024 12:00 ص
رفع كفاءة طريق دار السلام الزراعى الشرقى فى سوهاج ضمن "حياة كريمة".. صور حياة كريمة
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة سوهاج، قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بسوهاج، بالبدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق سوهاج دار السلام الشرقى، وذلك فى إطار خطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة "، بالتعاون مع وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق الحيوى والهام، والذى يشهد كثافة مرورية يومية.

 

ومن جانبه أوضح المهندس محمد عبد العاطى مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى بسوهاج، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دار السلام الشرقى يشمل المسافة من مدخل قرية عرب العطيات البحرية وحتى محور دار السلام كمرحلة أولى بطول 4.5 كيلو متر، وتشمل الأعمال توسعة وإعادة رصف الطريق.

 

أعمال إزالة الأسلفت القديم
أعمال إزالة الأسلفت القديم

 

أعمال فرد التربة
أعمال فرد التربة

 

المعدات تقوم بتسوية الطريق
المعدات تقوم بتسوية الطريق

 

المعدات على الطريق
المعدات على الطريق

 

رئيس المدينة يتابع الاعمال
رئيس المدينة يتابع الاعمال

 







سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الطرق

حياة كريمة

الرئيس السيسى

رئيس الجمهورية

المبادرة الرئاسية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة