رفع كفاءة طريق دار السلام الزراعى الشرقى فى سوهاج ضمن "حياة كريمة".. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بسوهاج، بالبدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق سوهاج دار السلام الشرقى، وذلك فى إطار خطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة "، بالتعاون مع وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق الحيوى والهام، والذى يشهد كثافة مرورية يومية.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد عبد العاطى مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى بسوهاج، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دار السلام الشرقى يشمل المسافة من مدخل قرية عرب العطيات البحرية وحتى محور دار السلام كمرحلة أولى بطول 4.5 كيلو متر، وتشمل الأعمال توسعة وإعادة رصف الطريق.



أعمال إزالة الأسلفت القديم



أعمال فرد التربة



المعدات تقوم بتسوية الطريق



المعدات على الطريق