رجل لرجل ودون قيود.. ترامب يتحدى بايدن بمناظرة أخرى ومباراة جولف

كتبت : نهال أبو السعود

تحدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، الرئيس جو بايدن بخوض مناظرة هذا الأسبوع ومباراة جولف ووصف التحدي بمثابة فرصة لبايدن "لاسترداد نفسه" بعد أداء كارثي خلال المناظرة التي أجريت يوم 27 يونيو وغيرت بشكل كبير الحملة الرئاسية.

وفقا لصحيفة ذا هيل، قال ترامب في تجمع انتخابي بولاية فلوريدا: "انا اعرض رسميا على بايدن فرصة لاسترداد نفسه امام العالم.. ادعوه لمناظرة أخرى هذا الأسبوع ليستطيع -جو النائم- من اثبات للجميع في جميع أنحاء العالم أنه يتمتع بالقدرة على أن يكون رئيسًا .. لكن هذه المرة ستكون رجل لرجل، بدون وسطاء، بدون قيود. فقط حدد متي وأين".

أشار التقرير إلى ان العرض غير عملي لأن بايدن موجود في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع لحضور قمة الناتو مع زعماء العالم الاخرين قبل التوجه إلى ديترويت يوم الجمعة للحملة الانتخابية، ومن المقرر أن يعقد الرجلان مناظرة ثانية في سبتمبر، والتي قالت حملة بايدن إنه يخطط لحضورها.

كما أشار ترامب إلى تبادل كلامي خلال مناظرة يونيو، حيث تشاجر هو وبايدن حول إعاقاتهما في لعبة الجولف، وتحدى بايدن ترامب للعب الجولف قائلا: "إذا كنت تحمل حقيبتك الخاصة"، مما يشير إلى أن ترامب لا يستطيع التعامل معها جسديًا.

وقال ترامب: "لهذا السبب أنا أيضًا هذا المساء ... أتحدى رسميًا جو الملتوي في مباراة جولف من 18 حفرة"، واقترح أن تُعقد في ملعب الجولف الخاص به في دورال وأن تُذاع على شاشات التلفزيون، وعرض الرئيس السابق منح بايدن ميزة 20 ضربة والتبرع بمليون دولار لجمعية خيرية من اختياره إذا فاز.

وردت حملة بايدن على تعليقات ترامب قائلة: "إن الرئيس ليس لديه وقت لتصرفات دونالد ترامب الغريبة - فهو مشغول بقيادة أمريكا والدفاع عن العالم الحر".

أثار أداء بايدن المتعثر في المناظرة، حيث كافح لإكمال سلسلة أفكاره ووقف وفمه مفتوحًا بينما كان ترامب يتحدث، نقاشًا داخل الحزب الديمقراطي حول ما إذا كان يجب أن يظل مرشحا.