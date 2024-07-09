مغرور لا يريد الاستسلام.. ترامب يستبعد انسحاب بايدن من سباق الرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

استبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن ينسحب منافسه المحتمل فى سباق الرئاسة الأمريكي الرئيس جو بايدن من السباق برغم دعوات بعض الديمقراطيين المنتخبين له بالتنحى بعد أدائه الكارثى فى المناظرة الرئاسية الأولى الشهر الماضى.

وفى مقابلة مع شون هانيتى على قناة فوكس نيوز، قال ترامب إنه يبدو له أن بايدن سيظل على الأرجح فى السباق، مشيرا إلى أنه مرور ولا يريد الاستسلام، ولا يريد أن ينسحب من السباق بهذه الطريقة.

وتابع ترامب قائلا إنه جيل، السيدة الأولى، ترغب فى بقاء زوجها، مضيفا أنها تقضى وقتا جيدا على ما يبدو.

ومضى الرئيس الأمريكي السابق قائلا إنه يعتقد أن بايدن سيظل فى السباق، ولو فعل، فلن يرغب أحد أن يتخلى عن الأمر بهذه الطريقة. سيشعر بسوء كبير حيال نفسه لفترة طويلة، فمن الصعب الاستسلام بهذه الطريقة، الطريقة التي يحاولون بها إجباره على ترك السباق.

وتنبأ ترامب انه فى حال خروج بايدن من السباق، فإن نائبته كامالا هاريس ستصبح مرشحة الرئاسة، لكنه قال إن بايدن لديه كامل النفوذ لأنه أمن أغلبية كاسحة من المندوبين فى السباق التمهيدى.

ويواجه الرئيس الامريكى تدقيقا شديدا من الديمقراطيين بعد المناظرة التي واجه فيها ترامب أواخر الشهر الماضى، والتي عانى فيها بايدن مرارا للتعبير عن أفكاره أو توجيه أى ضربات لمنافسه فى قضايا الإجهاض والاقتصاد.

ودعا عدد من الديمقراطيين فى مجلس النواب بايدن إلى التنحى فى الترشح أو تنبأوا بأنه سيخسر امام ترامب، فى حين قال آخرون أن بايدن يجب أن يظهر قدرته على المنافسة بقوة أكبر لهزيمة ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل.