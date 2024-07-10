رئيس مدينة مطروح: ضبط 350 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وتحرير 15 محضرا

مطروح – حسن مشالي

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، عن ضبط 350 كيلوجرام لحوم تم ذبحها خارج السلخانة وتحرير 15 مخالفات = نظافة وإشغال طريق وشئون البيئة، لمحلات الجزارة، خلال شن حملة مكبرة علي محلات الجزارة والمحال التجارية التي تمارس أنشطة اللحوم والدواجن وغيرها، بشوارع عمر المختار في وسط المدينة والشارع الجديد ومنطقة باب البحر، من خلال اللجنة المشكلة، بقرار من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لفرض الانضباط ومتابعة جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة بالمحال التجارية ومنع اشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الحملة المكبرة من الإدارات الرقابية بمجلس المدينة، والجهات المعنية مثل التموين والطب البيطري و الصحة، بمرافقة قوة تأمين من شرطة المرافق، قامت بمتابعة أنشطة محلات الجزارة، وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة بضبط 350 كجم تقريبا و تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين من خلال الجهات المعنية المختصة.

وأوضح "جاب الله" أن مجلس المدينة، قام بتحرير 15 مخالفة متنوعة لمحلات الجزارة " لعدم الالتزام بالنظافة العامة وإشغال طريق بالمخالفة للقانون وتلوث البيئة، وتحرير المخالفات وسيتم تغليظ الغرامات في حال تكرار المخالفة، وتم التحفظ ومصادرة ورفع الإشغالات المخالفة .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الحملة المكبرة وجهت إنذارات لأصحاب المحال التجارية لتلافي الملاحظات، في وسط المدينة، بعدم احتلال الأرصفة وتلوث البيئة وإشغال الطريق، التي تعيق حركة المرور والمشاة للمواطنين، وسيتم متابعة سير عمل المحال التجارية، مع ضرورة التخلص من المخلفات في الصناديق والحاويات المخصصة لذلك، لضمان عدم تلوث البيئة والشوارع، مع استمرار عمل الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع اشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح، أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة وتواجد الباعة الجائلين أمام المحال التجارية، لعودة الشكل الحضاري السياحي للمدينة.