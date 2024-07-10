رئيس جامعة دمياط يجتمع بأعضاء لجنة إعادة تأهيل المدن الجامعية

دمياط معتز الشربيني

اجتمع الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، بلجنة إعادة تأهيل وصيانة المدينة الجامعية بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئاسة الدكتور حمدي الغندور عميد كلية الهندسة ، الدكتور محمد عبد الحميد شهاب أمين عام الجامعة ، الدكتور محمد غصوب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد الجمل رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، والمهندسة حنان الحلفاوي مدير عام الشئون الهندسية، إيهاب فوزي مدير إدارة الموازنة بالجامعة، تناول الاجتماع آليات إعادة تأهيل وصيانة منشآت المدن الجامعية ووضع التصورات المبدئية لها مع مراعاة إجراءات وضوابط السلامة والصحة المهنية ،وشدد رئيس الجامعة على سرعة البدء والالتزام بمخطط زمني ينتهي قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024\2025



كما عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة اجتماعا مع مسئولي السلامة والصحة المهنية بكليات الجامعة والإدارة العامة بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شهاب أمين عام الجامعة ، والمهندسة شيرين أبو طوق مسئول السلامة والصحة المهنية بالجامعة .

استهلّ رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة الحاضرين بمناسبة العام الهجري الجديد سائلاً المولى العلي القدير أن يجعله عام خير وعطاء وبركة، لهم و للأمة الإسلامية جمعاء.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات منها أهمية مراعاة كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجامعة، وتدريب العنصر البشرى على وسائل السلامة والصحة المهنية، عمل ندوات تثقيفية توعوية عن مفاهيم السلامة والصحة المهنية وأهميتها.



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