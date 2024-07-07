رئيس جامعة دمياط يفتتح ورشة عمل "التغيرات المناخية واقع ينبغي الاستعداد له"

دمياط - معتز الشربيني

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، ورشة عمل "التغيرات المناخية واقع ينبغي الاستعداد له والتعامل معه" المنعقدة بالجامعة على مدار يومين اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الإثنين 8 يوليو 2024، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop - 27، والذي عُقد بشرم الشيخ عام 2022، وحصلت الجامعة بموجبه على المشروع البحثي " التنمية المستدامة للمنطقة الساحلية بين رأس البر وميناء دمياط استجابة لارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية"، بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح نعمة الله القائم بعمل رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أبو دبارة عميد كلية العلوم، الدكتور هشام مصطفى الأسمر أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم والباحث الرئيسي بالمشروع، والخبير Prof. Hartmut Heinrich الأستاذ بجامعة هامبورج والخبير الدولي لشئون المناخ، الدكتور محمد عبد الرحمن حمدان أستاذ جيولوجيا الزمن الرابع بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد موسى مدير مركز معهد بحوث الشواطئ بالإسكندري، والمهندس محمد حسن نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ، ووفد من جهاز شئون البيئة، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعتي دمياط والمنصورة، ومشاركة أسرة طلاب من أجل مصر وطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

بدأت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة القرآن الكريم بصوت الطالب إبراهيم محسن الطالب بكلية التجارة.

وخلال كلمته الافتتاحية رحب الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة الحاضرين موجهاً الشكر الدكتور هشام مصطفى الأسمر أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم والباحث الرئيسي بالمشروع لجهوده المبذولة في تنظيم ورشة العمل ولجميع منسقي ورشة العمل من كلية العلوم.

وأشار رئيس الجامعة إلى تأثير التغيرات المناخية أصبح واقعاً يعيشه العالم لاسيما على التربة والمياه ويحتاج لتضافر الجهود لمواجهته، وهنا يأتي دور البحث العلمي لوضع حلول استباقية لمواجهة تلك التأثيرات.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة دمياط الجلي على الارتقاء بمستوى البحث العلمي في جميع التخصصات، حيث زُودت المعامل البحثية بالجامعة بأحدث الأجهزة البحثية على مستوى الشرق الأوسط دعماً لجميع التخصصات العلمية.

وعلى هامش الافتتاح أهدى الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي درع الجامعة للخبراء المشاركين بفعاليات الندوة وهم الخبير Prof. Hartmut Heinrich الأستاذ بجامعة هامبورج والخبير الدولي لشئون المناخ، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن حمدان أستاذ جيولوجيا الزمن الرابع بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد موسى مدير مركز معهد بحوث الشواطئ بالإسكندرية ، والمهندس محمد حسن نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ.