رئيس جامعة حلوان يجتمع مع وحدة التصنيف الدولى لبحث تعزيز مكانة الجامعة عالميا

محمد صبحى

عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماعًا مهم مع أعضاء وحدة التصنيف الدولي، في إطار سعي الجامعة المستمر لتعزيز مكانتها الأكاديمية على المستوى الدولي، وذلك بحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

في بداية الاجتماع، وجه رئيس الجامعة الترحيب بالجميع، وقدم شكره الخاص للدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، لجهوده الكبيرة في دعم وتطوير منظومة البحث العلمي في الجامعة وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وحدة التصنيف الدولي لتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.

كما أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية الاستمرار في تطوير البرامج البحثية والتعليمية وتعزيز التعاون البحثي الدولي، بما يسهم في رفع مستوى الجامعة وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الأكاديمية الدولية.

وأوضح الدكتور قنديل أهمية التزام الجامعة بالمعايير الدولية والسعي نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي نهاية الاجتماع، ووجه رئيس الجامعة شكره وتقديره لأعضاء وحدة التصنيف الدولي، مشيدًا بروح الفريق والتعاون الذي يسهم في تحقيق النجاحات والإنجازات الأكاديمية.

واستكمل كلمته، الجامعة ستستمر في دعم وحدة التصنيف وتوفير كافة الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وقد استهل الدكتور محمد دخيل، مدير وحدة التصنيف الدولي، الاجتماع بتهنئة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على التكريم الذي حصلت عليه جامعة حلوان من وزير التعليم العالي لإدراجها ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2025.

كما شكر الدكتور الدخيل أعضاء فريق التصنيف الدولي على تفانيهم و مجهوداتهم الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطط الاستراتيجية والخطوات المستقبلية التي من شأنها تحسين تصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية.

كما ناقش الحاضرون سبل تعزيز جودة الأبحاث والنشر الدولي، وتوفير المزيد من الدعم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لتحفيزهم على تقديم أبحاث متميزة تتماشى مع معايير التصنيفات العالمية.