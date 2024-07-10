رئيس المركز القومى للبحوث: إنتاج خام السيليمارين للعلاج يحد من الاستيراد

محمد صبحى

قال الدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومى للبحوث، إن أساتذة المركز نجحوا فى الحصول على شهادة مطابقة من هيئة الدواء المصرية للمنتج المستخرج من نبات شوكة الجمل لتحضير الخام الدوائى من السيليمارين، مؤكدا أنه مطابق للمواصفات المستوردة من الخارج وهى مادة دوائية هامة تدخل فى تصنيع حوالى 360 منتجًا على مستوى العالم، وتستخدمه مصر فى حوالى 40 منتجًا دوائيًا.

وأضاف الدكتور حسين درويش فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أنه بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء تم التعاقد مع شركة خاصة لاستخدامه فى إنتاج الدواء موضحا أن هذه المادة متوفرة لدينا فى مصر من خلال مشروع بحثى تم فى عام 2015 بتمويل ودعم من أكاديمية البحث العلمى، وتم زراعة مساحات مختلفة فى مناطق عديدة للحصول على إنتاجية يمكن استخدامها كخامة دوائية.

وذكر رئيس المركز القومى للبحوث، أن الفريق البحثى عمل على الإنتاجية وتم استخراج مادة السيليمارين، كما تم التعاقد مع شركة خاصة تعمل على الإنتاج وبيع الدواء وزراعة المحصول فى مزارع الشركة لتساهم فى توفير المادة الخام، مشيرا إلى أن زراعة المحصول تستغرق 6 أشهر فقط، وبعدها يتم الحصول على الإنتاجية.

وتابع الدكتور حسين درويش، أن هذه المنتج البحثى يتماشى مع استراتيجية الدولة للحد من الاستيراد وهو دواء بديل للمستورد ، اذ أن مصر تستورد ما يتراوح بين 120 - 150 طنًا سنويًا تُستورد بالكامل من الخارج بالعملة الأجنبية وتُكلف الدولة ملايين الدولارات، وتوفيره فى مصر يحد من الاستيراد ويتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية وضمن واجب المركز القومى للبحوث لخدمة الاقتصاد الوطنى وهى ثمار مبادرة بديل المستورد التى أطلقها المركز منذ فترة.