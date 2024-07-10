خريطة فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة الأسبوع المقبل بحي غرب المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي بدءا من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 13 يوليو الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري في أماكن متفرقة، وتوقيتات مختلفة؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها هي:

- منطقة الزعفران، يوم السبت، الموافق 13 يوليو الجاري.

- منطقة شارع 6 أكتوبر من أحمد ماهر، يوم الأحد، الموافق 14 يوليو الجاري.

- شارع الجمال من جيهان، وشارع كلية الآداب، يوم الإثنين الموافق 15 يوليو الجاري.

- منطقة شارع النخلة من شارع كلية الآداب، يوم الثلاثاء، الموافق 16 يوليو الجاري.

- شارع 6 أكتوبر من أحمد ماهر، يوم الأربعاء، الموافق 17 يوليو الجاري.



- منطقة الزعفران، يوم الخميس، الموافق 18 يوليو الجاري.

وسيتم الفصل عن لوحة الفردوس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، والشاملة باللوحة، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجاري من الساعة السادسة، وحتى التاسعة صباحا تزامنا مع محطة محولات سندوب.

والمناطق التي سيتم الفصل عنها هي: (منطقة المجزر بالكامل - منطقة خلف الأمن المركزي - شارع عبد السلام عارف من بنزينة

الغاز حتى سامية الجمل - محطة مجاري مورجانتي- سندوب خلف جامع السلاب ـ أرض الطوبجي - مجمع المدارس بسندوب - جزء من شارع الترعة من أول عبدالسلام عارف حتى مستشفى الصدر - منطقة السلاب بسامية الجمل - مستشفى الصدر - مستشفى الحميات- مستشفى التأمين الصحى بالمجزر).

كما سيتم الفصل الشامل عن لوحة توزيع مشعل، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجاري من الساعة السادسة صباحا، وحتى التاسعة صباحا؛ وذلك لإجراء الصيانة باللوحة.

والمناطق التي سيتم الفصل عنها هي: (منشية المصطفى - سكة سندوب - منطقة الثلاجة - الحسنية - شارع حسين بك العباسي - شارع بورسعيد - شارع السلخانة - شارع محمد فتحى - شارع الجلاء حتى مدرسة عمر بن عبد العزيز - الأسواق - بنك الدم بالشيخ حسانين - شارع سيدى عبد القادر - جزء من شارع النخلة).

وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.