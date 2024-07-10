حياة كريمة بمدينة أشمون.. تسليم 211 مشروعا وجار إنهاء 164 أخرى.. إنفوجراف

أكد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، على السير بخطى ثابتة فى مبادرة حياة كريمة، وتم تسليم عدد كبير من المشروعات، وجار العمل على الانتهاء من عدد آخر من المشروعات.



حياة كريمة

وأوضح النمر فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أنه تم تسليم عدد كبير من المشروعات خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى 211 مشروعا من إجمالى 375 مشروعا، وجار العمل على تسليم 71 مشروعا والعمل بـ 93 مشروعا.



حياه كريمه

14 مشروعا + 6 متبقية

تم تسليمها "الصرف الصحى"

34 مشروعا

مياه الشرب

43 مشروعا

الشباب والرياضة

7 وحدات إسعافية مجهزة

16 مركزا ووحدة صحية

32 بئرا ارتوازية بخطط مياه الشرب

12 مشروعا بالكهرباء

10 كبارى للرى

14 مشروعا بالزراعة

8 مشروعات بالتضامن الاجتماعى