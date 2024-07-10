حياة كريمة ببنى سويف.. محطة مياه بقرية الفقاعى ومركز شباب بالسلطانى

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل 66 قرية رئيسية.

ويشهد مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات داخل 44 قرية هى المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى القرى التابعة لها .

وتشهد قرية الفقاعى تنفيذ عملية إنشاء محطة مياه الفقاعى بمركز ببا ضمن مبادرة حياة كريمة، فيما تشهد قرى مجلس قروى قمبش، أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى منيل موسى، بنى أحمد، عزبة باخوص، طريق قمبش



فيما تم افتتاح مركز شباب قرية السلطانى، بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، وشملت أعمال تطوير المبنى الإدارى وتنجيل الملعب بالنجيل الصناعى وإنشاء سور لمركز الشباب، حيث يمثل المركز إضافة مميزة لمنظومة الخدمات بالقرية فى قطاع الشباب والرياضة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الخدمات وتحسين المرافق بالريف المصري.