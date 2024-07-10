حمزة الأول بدبلوم التكنولوجيا التطبيقية: كنت بذاكر ساعتين فى اليوم

عبر حمزة محمد أحمد ، الأول في قائمة أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024، بالقاهرة، تكنولوجيا تطبيقية نظام الثلاث سنوات، عن سعادته الكبيرة، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع حصوله على المركز الأول، لافتا أن وزير التربية والتعليم بارك له هاتفيا منذ قليل.
حمزة محمد أحمد
وأضاف حمزة، لـ اليوم السابع، أنه ينوى استكمال دراسته في مجال الخدمات اللوجستية ، ويحاول أن يتقدم لكلية تخدم مجاله، مشيرا إلى أنه كان يذاكر ساعتين يوميا وربنا وفقه، على الرغم من أنه كان يحقق المركز الثانى والثالث في سنة "أولى وثانية".
في سياق متصل أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس طالبة واحدة، ومن محافظة القليوبية طالبة واحدة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادى الجديد طالبتين، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب واحد، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالب وطالبة.
اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.
وأوضح الوزير ان أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).