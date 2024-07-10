حمزة الأول بدبلوم التكنولوجيا التطبيقية: كنت بذاكر ساعتين فى اليوم

كتب سيد الخلفاوى

عبر حمزة محمد أحمد ، الأول في قائمة أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024، بالقاهرة، تكنولوجيا تطبيقية نظام الثلاث سنوات، عن سعادته الكبيرة، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع حصوله على المركز الأول، لافتا أن وزير التربية والتعليم بارك له هاتفيا منذ قليل.



حمزة محمد أحمد

وأضاف حمزة، لـ اليوم السابع، أنه ينوى استكمال دراسته في مجال الخدمات اللوجستية ، ويحاول أن يتقدم لكلية تخدم مجاله، مشيرا إلى أنه كان يذاكر ساعتين يوميا وربنا وفقه، على الرغم من أنه كان يحقق المركز الثانى والثالث في سنة "أولى وثانية".