عميد طب طنطا يتفقد تجهيزات مستشفى سرطان الأطفال الجامعى

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مستشفى سرطان الأطفال الجامعي قطاع 2 تمهيدا لافتتاحها رافقه خلال الجولة الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور هشام توفيق المدير التنفيذي لمستشفى سرطان الأطفال الجامعي ورئيس قسم علاج الأورام، الدكتور محمد الشنشورى رئيس قسم طب الأطفال، الدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديد، والدكتور عادل حجاج نائب مدير سرطان الأطفال الجامعي للشئون الفنية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفى سرطان الأطفال الجامعي قطاع 2 بمستشفيات جامعـة طنطا، هى صرح طبى يتبع كلية الطب جامعة طنطا جهز خصيصا لعلاج أمراض الدم وأورام الأطفال، برعاية ودعم إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا وإدارة الكلية والمستشفيات الجامعية، وتعاون مثمر بين أقسام الكلية لخدمة الأطفال المصابين بمرض السرطان بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، تحت إشراف نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب جامعـة طنطـا، بأعلى معايير الجودة الطبية بدعم من القيادة السياسية لرفع المعاناة عن أطفال مصر .

كما أوضح أن مستشفى سرطان الأطفال الجامعي قطاع2 بمستشفيات جامعـة طنطـا تتكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية بإجمالي 20 سرير فالدور الأرضي بالمستشفى به 5 أسرة عبارة عن 2 سرير عناية مركزة و3 أسرة عناية متوسطة بينما يتواجد بالدور الثانى 6 أسرة والدور الثالث 9 أسرة، بالإضافة لوجود صيدلية بالدور الرابع بالمستشفى مكونة من 3 حجرات .

وحول تفاصيل الأجهزة الموجودة بالمستشفى قال الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، أن المستشفى تحتوى على 2 جهاز تنفس صناعي وجهاز غسيل كلوى و جهاز صدمات و جهاز إيكو و7 مونيتور بالإضافة لتجهيز المستشفى بأسانسير لتسهيل صعود أعضاء هيئة التدريس والمرضى و15 جهاز تكييف وكاميرات مراقبة .

وخلال الجولة تفقد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ومرافقيه العناية المركزة والعناية المتوسطة، وغرف المرضى، وصيدلية المستشفى والأجهزة الطبية، مشيدا بمستوى التجهيزات التى وصلت إليها المستشفى تمهيدا لإفتتاحها.