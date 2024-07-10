جامعة حلوان الأهلية تعلن فتح باب التحويل من الجامعات.. الضوابط والشروط

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب التحويل من الجامعات المختلفة إلى كلياتها للعام الجامعي 2024/ 2025، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 14/ 7/ 2024 وفقاً للشروط والضوابط التالية:

١- أن يكون الطالب حاصلاً على الحد الأدنى لمجموع الكلية المقرر من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عام حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع استيفائه لجميع شروط وقواعد القبول الأخرى.

٢- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل فى الجامعة المحول منها.

٣- ألا تقل نسبة النجاح في أي مقرر من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60٪؜.

٤- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.

٥- ألا يزيد عدد الساعات التي درسها الطالب في الجامعة المحول منها عن 50٪؜ من إجمالي عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

الأوراق المطلوب تقديمها من الطلاب الراغبين فى التحويل:

١- بيان حالة (شامل المحتوى العملي وبيان الدرجات) صادر من الجامعة المحول منها الطالب معتمد من أمانة الجامعات الأهلية.

٢- يتم عمل مقاصة علمية لتحديد عدد الساعات المعتمدة أو السنوات المتبقية للحصول على الدرجة، والمواد التي يعفى منها الطالب لسابق نجاحه فيها بالكلية المحول منها.

٣- يتم تقديم طلب التحويل والأوراق بمقر الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمبني الإداري بجامعة حلوان الأهلية.