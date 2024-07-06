جامعة حلوان الأهلية تعلن غداً نتائج القبول للمتقدمين للالتحاق ببرامجها

محمد صبحى​

تواصل جامعة حلوان الأهلية أعمال المراجعة لبيانات ورغبات الطلاب، المتقدمين بالمرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بكليات الجامعة للعام الدراسى 2024/ 2025 والتى انتهت يوم الأربعاء 3 يوليو.

وأهابت جامعة حلوان الأهلية الطلاب المتقدمين بسرعة التأكد من قيام الطلاب برفع صور الأوراق المطلوبة المحددة لكل شهادة من الشهادات المختلفة، تمهيداً لإعلان نتائج القبول والذي تحدد له يوم الأحد الموافق 7/ 7/ 2024.

وفي إطار ذلك تهيب الجامعة من الطلاب التأكد من استيفاء رفع صور الأوراق المطلوبة طبقاً لكل شهادة من الشهادات المختلفة:

- الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

- شهادة الثانوية العامة - شهادة الثانوية الأزهرية - شهادة مدارس المتفوقين Stem– شهادة ثانوية النيل عام ٢٠٢٣ فقط.

وسيتم فور إعلان نتيجة القبول في المرحلة الأولى إرسال أكواد الدفع للطلاب لسداد مصروفات الفصل الدراسي الأول.