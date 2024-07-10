بعمر 97 عاما.. قاضية أمريكية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

وكالات

خسرت قاضية أمريكية فيدرالية، تبلغ من العمر 97 عاما، تم إيقافها عن العمل من قبل محكمة استئناف أمريكية العام الماضي، دعوى قضائية في محاولة للعودة إلى العمل، لكنها لم تيأس، وقالت إنها ستطعن في الحكم.

وكانت القاضية الأمريكية الفيدرالية بولين نيومان أوقفت عن العمل بعد اتهامها بعدم اللياقة بسبب ضعف إدراكي وجسدي مرتبط بسنها.

وبحسب موقع سكاى نيوز، طعنت القاضية نيومان بقرار إيقافها الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، وهي محكمة تركز على براءات الاختراع والعلامات التجارية وبعض المسائل الأخرى، بدعوى قضائية تدعي فيها أن قانونا صدر عام 1980 يسمى "قانون السلوك القضائي والإعاقة" الذي يحدد العملية لإقالة القضاة مخالف للدستور الأمريكي.

ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي كريستوفر كوبر، مزاعم نيومان بأن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة دستوريا.

ورفض كوبر في فبراير المطالبات الدستورية الأخرى التي أثارتها نيومان.

وقال محاميها جريج دولن لرويترز إن نيومان ستطعن في الحكم.