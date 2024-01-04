متهم أمريكى يهاجم قاضية ويتعدى عليها بالضرب بعد صدور حكم بحقه

كتبت ريهام عبد الله

في واقعة صادمة، هاجم متهم أمريكى، قاضية أمريكية في ولاية نيفادا، إذ قفز المتهم فوق الطاولة التي أمامها ومقعد القاضية، وانقض عليها بحركة مفاجئة، وأوقعها خلف المنصة، وواصل هجومه الشديد عليها، قبل تمكن قوات الأمن بقاعة المحكمة من السيطرة عليه.

ومن جهتهم كشف مسئولون بالمحكمة، أنه تم تسجيل المشهد العنيف بالفيديو في قاعة المحكمة، وسقطت قاضية مقاطعة كلارك، ماري كاي هولثوس، من مقعدها وأصيبت ببعض الكدمات لكنها لم تدخل المستشفى، وفقا لموقع سبوتنيك.



القاضية الأمريكية

وأصيب ضابط في قاعة المحكمة أيضًا عندما جاء لمساعدة القاضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح ينزف في جبهته، وفقا للشهود.

ووقع الهجوم حوالي الساعة 11 صباحا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيجاس، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

WATCH: Nevada Judge Mary Kay Holthus attacked during sentencing of man charged with attempted battery pic.twitter.com/K1lHsy8gAE — BNO News (@BNONews) January 3, 2024

وهجم المتهم على القاضية بعدما أصدرت حكمها بسجنه على خلفية التلاعب ببطارية قلب أحد الأشخاص. وعندما اقترب الشرطي لتقييده، قرر مهاجمة القاضي، وفقا لموقع يورو نيوز.



متهم يهاجم قاضية أمريكية

عقب الشجار، تم إلقاء القبض على المتهم وسجنه في مركز احتجاز مقاطعة كلارك، حيث أظهرت السجلات أنه بات يواجه اليوم عدة تهم جنائية جديدة بما في ذلك ضرب أشخاص محميين بالقانون كالقاضية وموظفي المحكمة.