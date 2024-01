متهم أمريكى يهاجم قاضية ويتعدى عليها بالضرب بعد صدور حكم بحقه

في واقعة صادمة، هاجم متهم أمريكى، قاضية أمريكية في ولاية نيفادا، إذ قفز المتهم فوق الطاولة التي أمامها ومقعد القاضية، وانقض عليها بحركة مفاجئة، وأوقعها خلف المنصة، وواصل هجومه الشديد عليها، قبل تمكن قوات الأمن بقاعة المحكمة من السيطرة عليه.

ومن جهتهم كشف مسئولون بالمحكمة، أنه تم تسجيل المشهد العنيف بالفيديو في قاعة المحكمة، وسقطت قاضية مقاطعة كلارك، ماري كاي هولثوس، من مقعدها وأصيبت ببعض الكدمات لكنها لم تدخل المستشفى، وفقا لموقع سبوتنيك.

وأصيب ضابط في قاعة المحكمة أيضًا عندما جاء لمساعدة القاضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح ينزف في جبهته، وفقا للشهود.

ووقع الهجوم حوالي الساعة 11 صباحا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيجاس، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

WATCH: Nevada Judge Mary Kay Holthus attacked during sentencing of man charged with attempted battery pic.twitter.com/K1lHsy8gAE