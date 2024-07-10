انطلاق حلقات تحفيظ القرآن الكريم لـ 150 طالبة وافدة بالجامع الأزهر

كتب لؤى على

انطلقت اليوم حلقات تحفيظ القرآن الكريم للطالبات الوافدات بالجامع الأزهر، بمبادرة تأتي ضمن جهود مؤسسة الأزهر الشريف في تسهيل وتوفير بيئة دينية وتعليمية ملائمة للطلاب الوافدين، وتم انطلاق الحلقات بمشاركة 150 طالبة وافدة، حيث يتم تعليمهن وتحفيظهن لكتاب الله العزيز بأساليب تربوية متقدمة وبأجواء تعليمية محفزة ومشجعة.

وقام الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، بزيارة تفقدية لهذه الحلقات، حيث أكد أهمية هذه المبادرة لتوفير أفضل الظروف التعليمية للطالبات الوافدات، مشيرًا إلى أن الأزهر يضع تحفيظ القرآن الكريم وتعليم معانيه في مقدمة أولوياته، سعياً منه لنشر العلم والتربية الإسلامية بين الشباب والشابات المسلمين من مختلف دول العالم.



تأتي هذه المبادرة في إطار قيام مؤسسة الأزهر بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب الوافدين، بهدف توفير بيئة آمنة تسهم في نموهم الديني والعلمي، وقد لاقت هذه الخطوة استحساناً وتقديراً كبيراً من قبل الطالبات، اللائي رحبن بالجهود المبذولة من قبل الجامع الأزهر في هذا الشأن، بهذه الخطوات، وتؤكد مؤسسة الأزهر الشريف مرة أخرى على دورها الحيوي في تعزيز التعليم والتربية الدينية، وتوفير فرص متساوية للجميع للتعلم في جو يسوده الاحترام والتسامح بين الطلاب من كافة الجنسيات والثقافات.