امتحان الجيولوجيا 2024 لطلاب الثانوية العامة.. اعرف حليت كام سؤال صح

كتبت مرام محمد

يستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان الجيولوجيا 2024، وذلك من إعداد كتاب الدليل في الجيولوجيا، أماني سعد، أستاذ الجيولوجيا.

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالى 419501 طالبًا وطالبة، في سادس أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع، إذ انطلقت لجان الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت لمدة ثلاث ساعات.

وأكد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) سهولة أسئلة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، مشيرين إلى أن الأفكار الخاصة بالأسئلة جاءت بسيطة وتخاطب المستويات المعرفية المختلفة، إذ تضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى.

ويواصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، السبت المقبل الموافق 13 يوليو بأداء امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

ويتيح "اليوم السابع"، أقوى المراجعات النهائية لمواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد فى وزارة التربية والتعليم، وذلك فى إطار دوره الخدمى والمجتمعى نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب.



