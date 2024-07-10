اليابان: اعتقال مواطن فى مطار بهاواى بتهمة حيازة قنبلتين يدويتين

طوكيو (أ ش أ)

ألقت الشرطة القبض على مواطن يابانى بتهمة حيازة قنبلتين يدويتين فى حقيبته المحمولة فى مطار هيلو الدولى بجزيرة هاواى.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الشرطة اعتقلت أكيتو فوكوشيما البالغ من العمر 41 عاما للاشتباه في أنه يمثل تهديدا إرهابيا من الدرجة الأولى، بعد اكتشاف أشياء تشبه القنابل اليدوية أثناء فحص بالأشعة السينية.

وقالت الشرطة إنه تم تحديدها فيما بعد على أنها قنابل يدوية خاملة. وأوقف المطار عملياته مؤقتا وأخلى صالة السفر.

وكان فوكوشيما، وهو من سكان كانازاوا بمحافظة إيشيكاوا وسط اليابان، متواجدا في المطار لمغادرة الولايات المتحدة. وستحقق الشرطة في الدوافع وراء حيازته للقنابل اليدوية.