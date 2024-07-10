اليوم السابع
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الكنيسة تنهى صوم الرسل غدا .. تفاصيل

الأربعاء، 10 يوليو 2024 11:53 ص
الكنيسة تنهى صوم الرسل غدا .. تفاصيل كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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ينهى الأقباط الأرثوذكس صوم الرسل، غداً الخميس، حيث يعتبر أول صوم فى الكنيسة، وصامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، حيث بدأ يوم 24 يونيو، ويستمر حتى يوم 11 يوليو.

ويبدأ صوم الرسل بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة، وتتراوح مدته من 8 إلى 42 يوماً بسبب طبيعة عيد القيامة المنقولة (عيد الفصح)، ومع ذلك فى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية التى تتبع التقويم اليوليانى المنقح، يمكن أن يصل الصوم إلى 29 يوماً، أو قد لا يحدث على الإطلاق فى بعض السنوات.

ويرجع صوم الرسل إلى صعود السيد المسيح إلى السماء، حيث بدأ رسل الديانة المسيحية آنذاك خدمتهم بالصوم، اقتداء بالمسيح الذى بدأ خدمته بالصوم، أربعين يومًاعلى الجبل.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم الرسل

حلول الروح القدس



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