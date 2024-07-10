الكشف على 903 مواطنين بقافلة طبية مجانية فى قرية المحروسة ضمن حياة كريمة

قنا صابر سعيد

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة التابعة لمركز ومدينه قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عبد الباقى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 903 مواطنين فى 7 تخصصات طبية بواقع "175 حالة طب أطفال، 257 حالة أمراض باطنة، 76 جراحة، 40 حالة أمراض نساء وتوليد، 201 حاله أمراض جلديه، 94 حالة طب أسنان، 60 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 139 حالة، و18حالة موجات صوتية، 9 حالات أشعة سينية، و20 حاله خلع اسنان، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 33 حالة، تحويل 10 حالات تتطلب تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحى استفاد منها 100 مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.