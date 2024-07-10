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القاهرة الإخبارية: 3 غارات عنيفة ومتتالية نفذها طيران الاحتلال صوب مدينة غزة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 11:14 م
القاهرة الإخبارية: 3 غارات عنيفة ومتتالية نفذها طيران الاحتلال صوب مدينة غزة غارة جوية إسرائيلية
إبراهيم حسان

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، بتنفيذ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات عنيفة ومتتالية  صوب المنطقة الغربية لمدينة غزة".

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.







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