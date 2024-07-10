جيش الاحتلال: نحقق في انفجار 3 مسيرات لحزب الله بالجولان أسفر عن إصابة مجندة

إبراهيم حسان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، التحقيق في انفجار 3 مسيرات لحزب الله بالجولان أسفر عن إصابة مجندة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.