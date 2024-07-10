الطب البيطرى بالفيوم ينظم ندوات توعية بالحمى القلاعية والوادى المتصدع

كتبت أسماء نصار

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، ندوات ارشادية لتوعية مربي الماشية بأهمية التحصين بالحملات القومية والتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتوعية بالخسائر الاقتصادية للامتناع عن التحصين.

كما تم ايضا التوعية بأهمية التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للماشية والتوعية بالأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان، حيث يقدم الصندوق العديد من الخدمات للمربين والفلاحين في كافة أنحاء الجمهورية، فى اطار ‎الإهتمام بالمربي الصغير وتقديم يد العون والمساعدة لهم، والتواصل المباشر مع منتجى الثروة الحيوانية و يتم تكثيف الدعايا والإرشاد عن المزايا التأمينية الشاملة التي يقدمها الصندوق لعملائه.

يشار إلى أن الحملات القومية لتحصين الماشية مستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة طوال العام هذا بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في القوافل البيطرية المجانية مع معاهد مركز البحوث الزراعية المعنية لعلاج مواشي صغار المربين في كافة قرى ونجوع مصر.

جدير بالذكر أن الحملات تتم ضمن برنامج التحصينات التى تقوم هيئة الطب البيطرى بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية ، حيث يتم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملات على مختلف مديريات الطب البيطرى، و بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والاوقاف والمجتمع المدني للسيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.