اليوم السابع
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الزراعة: بحث تنظيم إقامة المسابقات الدولية للخيول تحت مظلة الاتحاد الدولى

الأربعاء، 10 يوليو 2024 02:47 م
الزراعة: بحث تنظيم إقامة المسابقات الدولية للخيول تحت مظلة الاتحاد الدولى وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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اجتمعت اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة ومدير الادارة العامة لنادي اتحاد الشرطة الرياضي ومتخصصين فى رعاية الخيول والامراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة ومستشار مدير الاكاديمية العسكرية للفروسية ومربي الخيول  ( قطاع خاص ) وذلك للاعداد والتجهيز ووضع اليات لتنظيم وتيسير اجراءات المسابقات الدولية  للخيول في مصر تحت مظلة الاتحاد الدولي والمصري للفروسية بغرض المسابقات الرياضية ومسابقات الخيول العربية للجمال

  قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الاجتماع أثمر عن وضع آليات لتنظيم وتجويد إقامة المسابقات الدولية للخيول في مصر وتماشيا مع الاتفاقات الدولية ودستور المنظمة العالمية لصحة الحيوان و اتاحة الفرصة لمصر لاقامة هذه المسابقات  بالتعاون مع الدول الراغبة في الاشتراك في هذه المسابقات بالإضافة الي تنشيط السياحة الرياضية الخاصة بالفروسية و تنشيط التجارة  البينية للخيول واتاحة الفرصة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال

جدير بالذكر أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) كانت قد أصدرت خلو مصر من مرض طاعون الخيل الافريقي و يعد من اهم الإنجازات لوزارة الزراعة وأجهزتها ذات الصلة في هذا المجال  ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وريادة مصر للمنطقة العربية والافريقية بالإضافة الي خلو مصر من ثلاثة امراض اخري لتصبح مصر خالية من اربع امراض في الفصيلة الخيلية.

 







الخيول

وزارة الزراعة

مسابقات الخيول

الطب البيطرى



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