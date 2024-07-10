البابا تواضروس يهنئ المسيحيين بعيد الرسل الجمعة

الإسكندرية جاكلين منير

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بحلول عيد الرسل الذى يوافق الجمعة القادم 12 يوليو من كل عام.

وألقى البابا تواضروس الثانى العظة الروحية الأسبوعية من الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث يلقى البابا تواضروس سلسلة عظات روحية حول مؤهلات الخدمة الكنسية.

وقال قداسة البابا أن مؤهلات الخدمة الكنسية تشمل مؤهل" مرجعية الكتاب المقدس" أى أن يكون الخادم على دراية بتعاليم الكتاب المقدس، والذى يضم 40 كاتب باللغة الارمية للعهد القديم واليونانية للعهد الجديد وجميها تشير الى أمر واحد وهى " الخلاص" .



مشيرا إلى تعاليم الكتاب المقدس تؤدى إلى تعديل سلوك الإنسان وأن على الخادم فى الكنيسة القراءة اليومية فى الكتاب المقدس للاستنارة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد شهد ظهر اليوم الأربعاء، بمسرح المقر البابوي بالإسكندرية احتفالية تخريج مجموعة جديدة من خدمة "الابن الشاطر" وهي الخدمة المركزية للتعافي من الإدمان بالاسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.



تضمنت الاحتفالية مجموعة من الكلمات منها كلمة القمص ثاؤفيلس لطفي مؤسس ومسؤول الخدمة عن دور واهمية الخدمة للحفاظ على كيان الأسرة والقس يوحنا مجدي مدبر عدد من مراكز الخدمة والذي عرض إحصائيات الخدمة في العام الماضي وعن رؤية الخدمة في الفترة المقبلة وبعدها قدم بعض المتعافين تجاربهم مع التغيير الذي جرى في حياتهم ودور خدمة الابن الشاطر فيه، وناقشهم وشجعهم قداسة البابا.



ثم رحب نيافة الأنبا بافلي مسؤول خدمة مكافحة الإدمان بالإسكندرية بقداسة البابا شاكرًا حرصه الدائم على دعم وتشجيع هذه الخدمة.