البابا تواضروس للشباب: السوشيال ميديا "سوبر ماركت" وعليك اختيار منه ما يفيد

الإسكندرية جاكلين منير

ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية ، العظة الروحية الإسبوعية من الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث يلقى البابا تواضروس سلسلة عظات روحية حول مؤهلات الخدمة الكنسية .

وقال ردا على أحد الأسئلة أن السوشيال ميديا أشبه "بالسوبر ماركيت"، وعلى الشباب اختيار ما يناسبكم من المشاهدات ، وتعلموا اختيار مشاهدة كل ما هو مفيد ويساهم فى تنمية الشخصية، كما شدد على تحديد وقت محدد لمتابعة السوشيال ميديا وتوزيع باقى ساعات النهار على هوايات مفيدة ، مطالبا الشباب بالابتعاد عن مشاهدات هدامة فى مجالات مثل السحر والجريمة والإباحيات.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، قد شهد ظهر اليوم الأربعاء، بمسرح المقر البابوي بالإسكندرية احتفالية تخريج مجموعة جديدة من خدمة "الابن الشاطر" وهي الخدمة المركزية للتعافي من الإدمان بالاسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الكلمات منها كلمة القمص ثاؤفيلس لطفي مؤسس ومسؤول الخدمة عن دور واهمية الخدمة للحفاظ على كيان الأسرة والقس يوحنا مجدي مدبر عدد من مراكز الخدمة والذي عرض إحصائيات الخدمة في العام الماضي وعن رؤية الخدمة في الفترة المقبلة وبعدها قدم بعض المتعافين تجاربهم مع التغيير الذي جرى في حياتهم ودور خدمة الابن الشاطر فيه، وناقشهم وشجعهم قداسة البابا.

ثم رحب نيافة الأنبا بافلي مسؤول خدمة مكافحة الإدمان بالإسكندرية بقداسة البابا شاكرًا حرصه الدائم على دعم وتشجيع هذه الخدمة.