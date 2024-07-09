البابا تواضروس الثانى يطيب رفات القديس الأنبا بيشوى بديره فى وادى النطرون

كتب محمد الأحمدى

طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، جسد القديس الأنبا بيشوى، بديره بوادى النطرون، وذلك بمناسبة عيده الذى تحتفل به الكنيسة القبطية يوم الاثنين المقبل 8 أبيب الموافق 15 يوليو.

ووصل قداسة البابا إلى الدير ظهر اليوم واستقبله الأنبا أجابيوس أسقف ورئيس الدير وعدد من الآباء الأساقفة ومجمع رهبان الدير، حيث صلى قداسته صلاة الشكر، قبل أن يبدأ فى طقس تطييب الأنبوبة التى تحوى جسد القديس، الذي تصفه الكنيسة في صلواتها بـ "الرجل الكامل الذي غسل رجلي مخلصنا الصالح".

وزار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم مقر محافظة الإسكندرية لتقديم التهنئة للفريق أحمد خالد بتوليه منصبه الجديد محافظًا للإسكندرية.

ووصل قداسته مساء اليوم إلى مبنى المحافظة، وكان في استقباله والوفد المرافق الفريق أحمد خالد والمهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة.



البابا تواضروس الثانى يطيب الرفات



تطييب رفات القديس الأنبا بيشوى



جانب من تطييب البابا تواضروس الثانى الرفات