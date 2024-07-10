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أحمد عبيد الأول على دبلوم صناعى 5 سنوات بـ 97%: كنت حاسس إنى من الأوائل

الأربعاء، 10 يوليو 2024 05:08 م
أحمد عبيد الأول على دبلوم صناعى 5 سنوات بـ 97%: كنت حاسس إنى من الأوائل أحمد عبيد أحمد
محمود طه حسين

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قال أحمد عبيد أحمد الأول في قائمة أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024، دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام 5 سنوات والحاصل على نسبة نجاح 97.50% إنه استقبل خبر تفوقه وخروجه ضمن قائمة أوائل نتيجة الدبلومات الفنية بفرحة كبيرة هو وأسرته، قائلا: كنت حاسس إنى هكون من الأوائل" اجتهد كثيرا من أجل هذه اللحظة التي أسعدتنى وأسعدت أسرتى".

وتابع أحمد عبيد: أفخر بأنى من الأوائل وأجيد البرمجة" موضحة أن تخصصه تكنولوجيا المعلومات والحاسبات، موضحا أن الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نقله كبيرة في حياته، حيث أنه مقيد بمدرسة أي تك الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، قائلا: حلمى في منحة جامعية في إحدى الجامعات بمدينة بدر حيث أنه يقيم هناك، موضحا أن كان يذاكر كثيرا من أجل تحقيق حلم حياته وهو التفوق في نتيجة الدبلومات الفنية، مؤكدا أن تلقى التهنئة من الدكتور أيمن البصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

وأوضح أحمد عبيد، أنه كان يدرس في مدرسة i-tech math و physics وعربي و English و ،software development، واتمني أن يكون متاح لهم كلية حاسبات ومعلومات لانها أقرب لمجال ال software development

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس طالبة واحدة، ومن محافظة القليوبية طالبة واحدة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادى الجديد طالبتين، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب واحد، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالب وطالبة.


اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول)  للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وأوضح الوزير ان أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).







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