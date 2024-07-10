الأرصاد تحذر: استمرار الموجة شديدة الحرارة والعظمى تصل 41 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 39 درجة، والرياح خفيفة إلى معتدلة على أغلب الأنحاء.



ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 25، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.