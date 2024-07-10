أنتج 230 كتابا ناطقا بالعربية.. أبرز المعلومات عن استوديو الكتب الرقمية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قامت مكتبة الإسكندرية، بإنشاء أول استوديو متخصص في مصر لإنتاج الكتب الرقمية الناطقة وفق المعايير الدولية (الديزي) في عام 2009.

تم العمل على تطوير تقنية جديدة تمكن الأشخاص من أصحاب الهمم والمعاقين بصرياً تحديداً من قراءة وتصفح والاستماع للكتب مع إمكانية التنقل بين الصفحات، والبحث عن صفحات محددة، والتسطير، وتدوين وتسجيل الملاحظات، ووضع الإشارات المرجعية وغيرها من المزايا الأخرى.

أنتجت مكتبة الإسكندرية 230 كتاب رقمي ناطق باللغة العربية في مواضيع متعددة، ولأول مرة تم إنتاج القرآن الكريم بطريقة الديزي باللغة العربية.

وتضم المكتبة حاليا ، ما يقرب من 2 مليون كتاب ، بمختلف لغات العالم ، و 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية،مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة،مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية،برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،مركز دراسات الحضارة الإسلامية،مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية،برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي،مركز الفنون، بالإضافة الى6 مكتبات متخصصة ابرزها مكتبة الخرائط و مكتبة النشئ والطفل و مكتبة المكفوفين. .