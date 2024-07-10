أمريكا تخطط لقتل 450 ألف "بومة".. "واشنطن بوست" تكشف السبب

كتبت نهال أبو السعود

وضعت هيئة الأسماك والحياة البرية الامريكية خطة لقتل 450 الف طائر من البوم القادم من الخارج لإنقاذ أنواع محلية من البوم معرضة للخطر، ووفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ووصفت الصحيفة الخطة بالمثيرة للجدل في حين أشارت هيئة الأسماك والحياة البرية، إلى أنها قد تكون الطريقة الوحيدة لإنقاذ البومة المرقطة، التى انخفض تعدادها بصورة كبيرة في العقود الأخيرة، بسبب التنافس على الغذاء والمأوى من أنواع البوم القادمة من الخارج.



وأثارت الخطة انقساما بين المدافعين عن الحياة البرية، إذ اتهم البعض الهيئة بالتهور، بينما يرى آخرون أن عمليات الصيد الضخمة لأنواع البوم القادمة من الخارج ضرورية لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض.

قال عالم الأحياء في هيئة الأسماك والحياة البرية ، روبن باون: "الاتفاق على الخطة لم يكن سهلا لدينا مسؤولية قانونية لبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أنواع البوم المحلية المهددة بالانقراض".

ولفت إلى أن بعض المناطق التي كان يعيش فيها نحو 200 بومة مرقطة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تضم الآن اثنين أو ثلاثة من ذلك النوع.

وأشار عالم الأحياء في هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، إلى أن الأشخاص المدربين على الأسلحة النارية سيسيرون عبر الغابات ليلا حاملين البنادق والمصابيح الكهربائية ومكبرات الصوت لإطلاق النار على البوم القادم من الخارج. وأضاف: "بمجرد أن تستقر البومة على شجرة قريبة، يجب على الرماة التعرف عليها من خلال البقع على شكل شريط في ريشها البني والأبيض وكذلك من خلال صوتها ، ومن ثم إطلاق النار عليها".

وقال إنه يمكن دفن جثث البوم في ذات الموقع أو استخدامها للبحوث العلمية، وقالت هيئة الأسماك والحياة البرية الامريكية، إنه يتعين على الرماة تقديم وثائق تثبت تدريبهم وخبرتهم في التعرف على البوم واستخدام الأسلحة النارية لقنصها.