اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أكثر من 37 ألف طالب بالثانوية العامة بالمنيا يؤدون امتحانات اليوم.. مباشر

الأربعاء، 10 يوليو 2024 08:28 ص
أكثر من 37 ألف طالب بالثانوية العامة بالمنيا يؤدون امتحانات اليوم.. مباشر طلاب الثانوية العامة
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، ورصد البث توافد الطلاب على اللجان فى وقت مبكر، كما تم رصد اصطحاب أولياء الأمور للطلاب، حيث يؤدى الطلاب إمتحان مادتى  الجيولجيا  للقسم العلمى وعلم النفس  للقسم  الادبى .

كانت محافظة  المنيا، أعلنت ان عدد اللجان  امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لهذا العام  100 لجنة رئيسية ، والتاكيد على أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب والمراقبين لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن.

وتكليف  رؤساء المراكز بمتابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس، وضمان جاهزية المرافق لتوفير أجواء ملائمة تساهم في تركيز الطلاب وأداء امتحاناتهم بأفضل شكل ممكن، مشدداً على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتأمين محيط المدارس والتأكد من توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلاب والمراقبين، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والصحية .

وكذلك  أهمية الحفاظ على الهدوء والنظام في محيط لجان الامتحانات، موجهاً بتكثيف الجهود لتوفير وسائل الراحة والنظافة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانضباط في تنظيم وإجراء الامتحانات.
الجدير بالذكر أن امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2023 / 2024 بدأت الاثنين 10 يونيو الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع  .







الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

اخبار المنيا

محافظة المنيا

الثانوية العامة 2024

دعاء لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة 2024

دعوة لطلاب الثانوية العامة

ادعية امتحانات الثانوية العامة

تسريب امتحانات الثانوية العامة

دعاء لطلاب الثانوية العامة

ادعية لطلاب الثانوية العامة

دعاء للثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة اليوم

امتحان الثانوية العامة

الثانوية العامة جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحان الثانوية العامة 2024

جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان الجولوجيا وعلوم البيئة

امتحان علم نفس

امتحان الرياضيات البحتة

جبر وهندسة فراغية

امتحان جبر وهندسة فراغية

علم نفس

جولوجيا وعلوم بيئة

درجة النجاح في علم النفس

درجة النجاح في الجولوجيا

درجة النجاح في الرياضيات البحتة

درجة النجاح في الجبر والهندسة الفراغية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة