أخبار مصر.. سعر الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 3210 جنيهات للجرام عيار 21

نشر اليوم السابع، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها ترقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية واستمرار تغطية فعاليات امتحانات الثانوية العامة.. فيما أعلنت النيابة العامة عن ضبط وإحضار السائقين متجاوزى السرعة على الطرق الساحلية.

وإلى أهم الأخبار



خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024

يعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 خلال ساعات بعد تجميع النتيجة وتجهيزها بشكل كامل، حيث سيكون توقيع الوزير على النتيجة بمثابة أول نتيجة يتم اعتمدها من الدكتور محمد عبد اللطيف بعد تقلده منصب الوزير.

النيابة العامة: ضبط وإحضار السائقين متجاوزى السرعة على الطرق الساحلية

أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين من بعض سائقي السيارات لقيامهم بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.

طلاب علمى رياضة: امتحان الجبر سهل وجزئيات بسيطة للمتميزين.. فيديو

أشاد طلاب شعبة علمى رياضة بـ الثانوية العامة بسهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، مؤكدين أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط، كما خاطبت الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة وتوجد جزئيات قليلة من الأسئلة للطالب المتميز، حيث سادت حالة ارتياح بين الطلاب نظرا لسهولة الأسئلة، كما أكد الطلاب على أن الأسئلة مناسبة لوقت الامتحان، كما أن أفكار الأسئلة ليست صعبة.

غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت وزارة العمل، عن أن غدا الخميس، 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2213 لسنة 2024، بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارات المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص ،وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية ،طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ،بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وزارة التعليم تضبط 3 طلاب ثانوية بتهمة الغش فى الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب بمحافظة الدقهلية خلال قيامه بـ الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلجنة بإدارة نبروه التعليمية بمحافظة الدقهلية.

سعر الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 3210 جنيهات للجرام عيار 21

شهد سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر ثبات ملحوظ عند نفس مستويات سعر إغلاق السوق أمس عند 3210 جنيهات للجرام بدون إضافة مصنعية، فيما سجلت أعيرة الذهب المتداولة في الأسواق ثباتا ملحوظا.

طقس اليوم.. استمرار الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.