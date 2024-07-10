أسماء وصور أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024

محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع" أسماء وصور ودرجات أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024، حيث أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس طالبة واحدة، ومن محافظة القليوبية طالبة واحدة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادى الجديد طالبتين، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب واحد، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالب وطالبة.

واعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).

وفى نظام 5 سنوات حضر 21577 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.95%؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام 5 سنوات حضر 52 طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح 98.07%، وفى نظام 3 سنوات -عام- حضر 567287 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.47%؜، وفى نظام 3 سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج، حضر 11259 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 81.44%، وفى نظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر 113886 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.03%، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات حضر 3015 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 84.74%، وفى نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر 60110 طلاب (3 شهادات) بنسبة نجاح 37.84%؜.



أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024



أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024



أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024



أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024



أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024



أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024



أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024



أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024