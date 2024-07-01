76 لجنة تستقبل 25 ألفا و590 طالبا لأداء امتحان الإنجليزية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستقبل 76 لجنة بـ 12 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، غداً الثلاثاء، 25590 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ضمن المواد الأساسية والمضافة للمجموع، وقد أدى الطلاب الامتحان عقب إجازة عيد الأضحى في 4 مواد مضافة للمجموع" اللغة العربية واللغة الفرنسية والتاريخ والفيزياء"، في ظل توفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ويتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توزيع الأسئلة من مركز التوزيع غرب المدينة، فجر غدا الثلاثاء، لحين وصول صناديق الاسئلة للجان ال76، إضافة لأعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الطلاب الإمتحانات، إضافة لمتابعة أعمال الإمتحانات من الغرفة الرئيسية بالمديرية، والتواصل بالغرف الفرعية ب 12 إدارة تعليمية.



