أزهر الإسكندرية: لا شكاوى من الأحياء.. وجولة تفقدية لرئيس لجان الامتحانات

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الدكتور بشير عبد الله، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، اليوم السبت، لجنتي بنين برج العرب النموذجي التابعة لإدارة غرب، وبنين محمود أبو العيون التابعة لإدارة المنتزه، لمتابعة سير العمل باللجان للاطمئنان على مدى انتظام العمل بها وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

كما تابع أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لجنة فتيات سموحة، وذلك للتأكيد على انضباط سير العمل بداخل اللجان، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في جو هادئ ومستقر.

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية في اليوم الأول من شهر يونيو الجاري بطلاب القسم العملي، وقد أدى طلاب القسم العلمي اليوم امتحانهم في مادة الأحياء.