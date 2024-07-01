وزير الإسكان توجيهات الرئيس السيسى تؤكد تعظيم الاعتماد على المنتجات المحلية

كتب أحمد حسن

الجزار يتسلم درع الهيئة العربية للتصنيع لجهوده المبذولة في دعم وتشجيع الاعتماد على المنتجات المحلية

تَسَلَّمَ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع الهيئة العربية للتصنيع، نظراً لجهوده المبذولة في دعم وتشجيع الاعتماد على المنتجات المحلية فى مشروعات التنمية العمرانية المتنوعة، التى تتولى تنفيذها وزارة الإسكان، على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مشاركته بمراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة شندلر جروب، لتصنيع المصاعد الكهربائية محلياً.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلى فى مختلف المنتجات ومنها المصاعد، وصولاً للتصنيع الكامل محلياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعظيم الاعتماد على المنتجات المحلية، وتوطين التكنولوجيات والصناعات الحديثة، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.



وقال وزير الإسكان: نشهد اليوم حدثا هاما لكل العاملين في قطاع التشييد والبناء، وفى مقدمتهم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجميع العاملين بالقطاع العقاري، حيث إن صناعة المصاعد تمثل أهمية كبيرة للقطاع العقاري، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



وأعرب الوزير، عن أمله فى نجاح هذا المشروع لإنتاج المصاعد الكهربائية محلياً، وقدرته على توفير احتياجات مشروعات التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية من المصاعد الكهربائية، وكذا تصدير المصاعد الكهربائية للسوق الأفريقية والشرق أوسطية، متمنياً التوفيق والنجاح لهذا المشروع فى توطين تلك الصناعة الهامة محلياً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين التكنولوجيات الحديثة.