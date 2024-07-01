وزارة الصحة تكشف حقائق هامة حول الإصابة بسرطان البروستاتا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان البروستاتا هو النوع الشائع الذي يصيب الغدة المسؤولة عن إفراز السائل المنوي عند الرجال، ويكون في الغالب مصحوب بزيادة في نسبة تحليل PSA في الدم.

وحول أعراض المرض قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد عرض بعينه يدل على وجود المرض لذلك الكشف المبكر ضرورى، وإن غدة البروستاتا توجد حول مخرج البول لذا يشكي معظم الرجال من ضعف التبول والإحساس بعدم اكتمال تفريغ المثانة وفي بعض الأحيان يشعر المريض بألم شديد فوق أحد العظام إذا حدث انتشار للخلايا في العظام.

وأضافت وزارة الصحة: اطمن على صحتك بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بـ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.