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وزارة الصحة تكشف تفاصيل حملة الكشف المبكر عن 6 أورام سرطانية في 9 محافظات

الإثنين، 01 يوليو 2024 05:00 ص
وزارة الصحة تكشف تفاصيل حملة الكشف المبكر عن 6 أورام سرطانية في 9 محافظات وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة، بعنوان «من بدري أمان» لمدة يوم واحد، بدء من اليوم الأحد، لتكثيف العمل بمبادرات الصحة العامة، للكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، تحت شعار «100 مليون صحة» وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

اليوم السابع يستعرض في تحليل معلوماتى تفاصيل إطلاق المبادرة


الحملة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق.

تقديم  خدمات الكشف الطبي المبكر والتوعية بأورام (القولون، البروستاتا، عنق الرحم، الرئة، الثدي، الكبد).

الحملة تبدأ عملها من الساعة (9 صباحًا حتى 5 مساءً) من نفس اليوم، وذلك من خلال 10 أماكن بـ 9 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

أماكن تقديم الخدمة تشمل المناطق الطبية حي الأسمرات ودار السلام بالقاهرة، ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بالقليوبية، واستاد الإسكندرية بالإسكندرية، وببا ببني سويف، والمنطقة الطبي بأسيوط، وسوهاج، وفارسكور بدمياط، سنهور القبلية بالفيوم، مركز شباب سنهور بالبحيرة.

يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
‏www.100millionseha.eg

 

 







الصحة

الاورام

الكشف المبكر عن الاورام



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