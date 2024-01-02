اليوم السابع
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العاملات بالوزارة..

الإسكان: وحدة تكافؤ الفرص تنظم حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدى للنساء

الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:42 ص
الإسكان: وحدة تكافؤ الفرص تنظم حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدى للنساء حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء
كتب أحمد حسن

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نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء العاملات بالوزارة، من خلال فريق طبى من وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير الاستعدادات اللازمة لعلاج أي حالات إن وجدت بشكل كامل وبالمجان، وذلك في إطار جهود الوحدة للحفاظ على صحة العاملات بالوزارة.
 
وصرحت بذلك الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، موضحة أن الحملة استمرت على مدار يومين بالعيادة الطبية بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم توقيع الكشف على نحو 250 سيدة من العاملات بالوزارة، إضافة إلى تواجد سيارة طبية مزودة بجهاز عمل أشعة "مامو جرام" لإجراء الأشعة اللازمة فى حال الاحتياج إليها.
 
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 حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء

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الكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء العاملات بوزارة الإسكان

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الكشف علي النساء العاملات بالوزارة

 







وزاره الإسكان

وحده تكافؤ الفرص

هيئه المجتمعات العمرانيه

المدن الجديده

امراض الثدى




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