نتنياهو: مزيد من العمليات في المستقبل لضرب ما تبقى من قدرات حماس

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، نحن نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وسيكون هناك مزيد من العمليات في المستقبل لضرب ما تبقى منها.

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع مع متدربي الأمن القومي في مكتبه: "لقد عدت أمس من جولة في فرقة غزة، ورأيت هناك إنجازات عظيمة للغاية في القتال الدائر.. لقد تأثرت أيضًا كثيرًا بالإنجازات فوق الأرض وتحت الأرض، وبالروح القتالية، وبهذه الروح سنحقق جميع أهدافنا المتمثلة في إعادة الأسرى، والقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس".

وأضاف أن الأهداف تتمثل كذلك في ضمان ألا تشكل غزة تهديدا مرة أخرى، وكذلك إعادة سكان الجنوب والشمال بأمان إلى منازلهم.

وكانت القناة الـ 13 نشرت الليلة الماضية أن نتنياهو عقد مناقشة مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية حول نهاية العملية في رفح.

وبحسب التقديرات، ستعلن إسرائيل خلال أيام نهاية الحرب بشكلها الحالي.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه القناة إن النشاط في غزة سيستمر بغارات وضربات جوية، مشيرا إلى أن الحرب لن تنتهي، وسيتم التحرك حيثما توجد معلومات استخباراتية عن نشاط لحماس.