موجز اقتصاد الإثنين.. اتفاق مصري مجرى لتوصيل الألياف الضوئية لـ6 ملايين منزل

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 1-7-2024 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول التعاون مع شركة مجرية لتوصيل كوابل الألياف الضوئية لـ6 ملايين منزل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب وأخبار أخرى نعرضها فيما يلي:

"المصرية للاتصالات" تتعاون مع شركة مجرية لتوصيل كوابل الألياف الضوئية لـ6 ملايين منزل

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، مذكرة تفاهم مع مجموعة 4Ig المجرية؛ لإنشاء مشروع مشترك لبناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل ووصلات الألياف الضوئية حتى أبراج الهاتف المحمول، وذلك بغرض البيع بالجملة لخدمات البنية التحتية الخاصة بشبكات الإتاحة في مصر، بإجمالي استثمارات 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الإتاحة غير النشطة في مصر.

محيى الدين: لا بد من زيادة القدرات بالبلدان النامية وتقليل الانبعاثات 20%

‬أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أهمية الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات بصفة عامة مع تحسين الصادرات والتركيز علي محلية التنمية وانعكاس ذلك على الناتج المحلى الاجمالي.

أسعار الذهب فى مصر ترتفع 15جنيها وعيار 21 بـ 3165 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع ملحوظ بحوالي 15 جنيها من مستويات 3150 إلى 3165 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعاً في مصر، وذلك على خلفية تحركات في سعر الدولار في السوق المصرفي الرسمي.



اقتصادية قناة السويس جذبت 213 مشروعاً باستثمارات 4.84 مليار دولار

قدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إجمالي المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بنحو 213 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 4.84 مليار دولار، حيث حصل 97 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 116 مشروعاً على موافقات مبدئية، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.

تصنيع المصاعد الكهربائية فى مصر بتكنولوجيا عالمية .. تفاصيل

قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه تم تدشين الشركة العربية السويسرية لإنتاج المصاعد الكهربائية في مصر من أجل إنتاج المصاعد في مصر ونقل التكنولوجيا في مصر كأحد استراتيجيات الدولة للتوطين في مصر وبدء تصنيع المصاعد الكهربائية على أرض الهيئة العربية للتصنيع.

"المصرية للاتصالات" تتعاون مع شركة مجرية لتوصيل كوابل الألياف الضوئية لـ6 ملايين منزل

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، مذكرة تفاهم مع مجموعة 4Ig المجرية؛ لإنشاء مشروع مشترك لبناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل ووصلات الألياف الضوئية حتى أبراج الهاتف المحمول، وذلك بغرض البيع بالجملة لخدمات البنية التحتية الخاصة بشبكات الإتاحة في مصر، بإجمالي استثمارات 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الإتاحة غير النشطة في مصر.

صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بتداولات بلغت 4.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.891 تريليون جنيه.

توقيع عقد بين شركة "انتيبوليوشن إيجيبت" والشركة المصرية للتوريدات

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واوليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بين شركة آنتيبوليوشن إيجيبت، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.