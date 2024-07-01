ممثلو مجموعة مون دراجون العالمية فى جولة لزيارة مصنع "كوبريسي إيجيبت" ومدرسة ابدأ

كتبت أماني سمير

استمرار لسعي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا سيما الاستثمارات الصناعية لدعم وتطوير قطاع الصناعة المصرية، استقبل أعضاء مبادرة "ابدأ" اليوم " إينيجو ألبيزوري" رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة "مون دراجون" الإسبانية والوفد المصاحب له، وعدد من ممثلي السفارة الإسبانية في مصر، بمصنع "كوبريسي إيجيبت" بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع شركة "Copreci" الإسبانية التابعة لمجموعة مون دراجون" العالمية"، ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز (للبوتاجاز) في مصر

وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المصري ممثلا في شركة "فريش إليكتريك"، وفي هذا الإطار اصطحب أعضاء مبادرة "ابدأ"، " إينيجو" في جولة داخل المصنع، التقى خلالها بمديري الإنتاج وعدد من العمال، لتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، استعدادًا لبدء الإنتاج التجاري خلال الأسابيع القليلة القادمة. وفي ختام جولته التفقدية اجتمع "إينيجو" مع أعضاء مبادرة ابدأ، و"م / هاني فهمي" المدير التنفيذي لمجموعة "فريش إليكتريك"، وذلك لاستعراض خطط التشغيل الحالية والمستقبلية للمصنع، ومناقشة سبل التعاون المشترك.

حيث استهل "إينيجو" حديثه بالإشادة بجهود مبادرة ابدأ، والتعاون المثمر بينها وبين شركة "كوبريسي" الإسبانية، كما أشار إلى رغبتهم في زيادة الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها مناخ الاستثمار بمصر.

وفي سياق متصل قام أعضاء مبادرة "ابدأ" بمرافقة "إينيجو ألبيزوري" أثناء زيارته لمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، وذلك للاطلاع على نموذج جديد من مدارس التعليم الفني التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طبقًا للمعايير الدولية لتصبح مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر من أوائل المدارس التي سيتم اعتمادها من قبل هيئة Omnia الفنلندية، ومن جانبه أعرب "إينيجو ألبيزوري" عن سعادته بهذه الزيارة. مشيدًا بتجربة "ابدأ" الرائدة في إطلاق نموذج جديد من مدارس التعليم الفني في مصر، كما أشار إلى بحث إمكانية تبادل المعرفة والخبرات للتوسع في تكرار هذه التجربة وتطوير مزيد من المدارس المتخصصة في المجالات المختلفة.

جديرا بالذكر أن شركة ابدأ لتنمية المشروعات - الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" قد وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة "مون دراجون" الإسبانية أمس على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بهدف تعميق أوجه التعاون في عدد من القطاعات والتي من أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، وغيرها لتطوير قطاع الصناعة وخلق اقتصاد تنافسي قوي يحقق رؤية مصر 2030.























