"ابدأ" توقع بروتوكول تعاون مع مجموعة مون دراجون العالمية

كتبت أماني سمير

وقعت اليوم شركة ابدأ لتنمية المشروعات - الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بروتوكول تعاون مع مجموعة "مون دراجون" الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات والتي من أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، مما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اليوم، حيث وقع البروتوكول كلا من "الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، و" إينيجو ألبيزوري" رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون" العالمية، وأشارت الدكتورة أماني خلال كلمتها إلى أن هذا التعاون هو أولى ثمار نجاح الشراكة بين ابدأ وشركة COPRECI الإسبانية, فهو يُعد بمثابة الشرارة الرئيسية لتشجيع مجموعة "مون دراجون" العالمية على زيادة استثماراتها في مصر في قطاع الصناعة وقطاعي التعليم الفني والتدريب التقني.

كما أكدت على سعي مبادرة "ابدأ" الدائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا سيما الاستثمارات الصناعية لدعم وتطوير قطاع الصناعة مما يساعد في إحلال الواردات وتعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

وشهد التوقيع المهندس أحمد سميت منير التحليق عي مبادرة "ابدأ" الدائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا سيما الاستثمارات الصناعية لدعم وتطوير قطاع الصناعة مما يساعد في إحلال الواردات وتعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

وشهد التوقيع "المهندس أحمد سمير" وزير التجارة والصناعة، والسفير الإسباني بمصر "السيد البارو إيرانثو"، و"السيد/ ماتيو بوسكيه ممثل المديرية العامة المفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية.

جدير بالذكر أن شركة ابدأ لتنمية المشروعات قد نجحت في عقد شراكة مع شركة COPRECI" الإسبانية التابعة لمجموعة مون دراجون - والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز لإنشاء مصنع " COPRECI EGYPT" ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز (للبوتاجاز) في مصر وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المصري ممثلا في شركة "فريش إليكتريك".

والذي تصل طاقته الإنتاجية لأكثر من 10 ملايين صمام أمان غاز سنويا، كما تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 8 مليون يورو، ويجري حاليا التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، استعدادًا لبدء الإنتاج التجاري خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويُذكر أن مجموعة مون دراجون" هي أكبر شركة قابضة صناعية في العالم.







