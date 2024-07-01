مقتل شاب بطلق نارى إثر مشاجرة مع آخرين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة؛ إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة مع آخرين بقرية العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة في قرية العدلية بمركز بلبيس، ما أسفر عن مقتل شاب بطلق ناري.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم التحفظ على جثة الشاب المجني عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وضبط المتهمين.