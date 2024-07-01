مقتل سجين وفرار 20 آخرين فى حادث هروب جماعى من سجن بباكستان

وكالات

قتل سجين بينما هرب 20 آخرين فى حادث هروب جماعى أحدهم فى باكستان، حسبما ذكرت فرانس برس.

وقال بدار منير، المسؤول فى وزارة الداخلية المحلية، إن هؤلاء السجناء كان بحوزتهم مسدس واستخدموه لاحتجاز حارس رهينة، فى سجن بونش روالوكات، على بعد 110 كيلومترات جنوب مظفر آباد عاصمة الإقليم.

من جهته، أفاد المفتش العام للسجون فى كشمير وحيد على جيلاني، بأن عشرين شخصا فروا من السجن.

وأضاف أن أحدهم قُتل خلال تبادل لإطلاق النار مع حراس السجن، بينما لا يزال 19 هاربين.

وقال رياض موجال المسؤول الكبير فى الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، إن الشرطة أغلقت مداخل روالاكوت لأن البحث عن الهاربين لا يزال مستمرا.

وصدرت أحكام بحق عدد من هؤلاء السجناء بينما كان آخرون رهن التوقيف الاحتياطى بتهم الإرهاب والقتل والاتجار بالمخدرات، وفقا للمسؤولين.