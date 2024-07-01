محافظ كفر الشيخ: إزالة تعديات على مساحة 1660م بمركز ومدينة الحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، نفذت قرارين إزالة لبناء مخالف عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض بمساحة 60 متر بقرية أبو شندى التابعة للوحدة المحلية بالبنا، وسور بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية بمساحة 1600 متر بقرية المناوفة التابعة للوحدة المحلية بالكفر الشرقى، وذلك للتصدي للبناء المخالف وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، والتى هى حق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.