إزالة 6 حالات تعديات وأبنية مخالفة على أراضى أملاك دولة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لقرية الحجاز، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية بدون ترخيص لسقف دور أول علوي.

كما تم تنفيذ فك شدة خشبية لصب قواعد وسملات مخالفة على مساحة 100 متر بقرية الضبعية بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بتنفيذ إزالة فورية، لمحل من الطوب الأحمر معرش بالعروق الخشب والسبايت، (بناء بدون ترخيص) على مساحة 45 متر بالطريق الرئيسي بشارع المعاهدة بالمحسمة المحطة.

ومن جهةٍ أخرى، قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ ثلاث حالات إزالة لتعديات على أملاك الدولة وأبنية مخالفة، حيث تم رصد حالة شدة خشبية ووضع مهمات عمارة في نهر الطريق بمنطقة الصفا والمروة خلف أبراج الحاوي، وتم رفع كافة مواد البناء والتحفظ عليها، أيضًا تم فك شدة خشبية (بدون ترخيص) لدور خامس، بمنطقة الفروسية.

كما تم إزالة بناء مخالف عبارة عن بلكونة وتم التحفظ على مواد البناء، وذلك بشارع 10 بالمنطقة الرابعة، تم إزالة جميع الحالات السابق ذكرها بحضور رؤساء القرى والأحياء والقسم الهندسي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

